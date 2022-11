Wet normering topinkomen bij Staten

De vijfde nota van wijziging van de wet normering topinkomens ligt sinds gisteren bij de Staten. Het is nu aan de parlementsvoorzitter om een datum voor de behandeling te prikken. De salariskorting van 12,5 procent kan pas worden opgeheven als deze wet in werking treedt. Deze voorwaarde is door de Rijksministerraad gesteld in ruil voor de coronaleningen. In de wijzigingsnota is de hoogte van de topinkomens aangepast. Een topfunctionaris van een groot overheidsbedrijf mag maximaal 295.000 per jaar verdienen. Bij een kleinere nv ligt de grens op 227.000 gulden.