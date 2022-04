Wet subsidie brandstofprijzen naar de Staten

De korting van 24 cent op de brandstofprijzen is bijna een feit. Gisteren heeft de ministerraad het voorstel goedgekeurd. Op 14 april buigen de Staten zich over de wetsaanpassing, zodat het in werking kan treden. Het officiële wetgevingstraject wordt daarna doorlopen. Met het voorstel wordt het tarief van accijns op benzine verlaagd. Ook verdwijnt er een schakel van de omzetbelasting. Voor wat betreft diesel hoeven zowel de groothandelaren als de kleinhandel geen omzetbelasting meer te betalen.

