Wet & Wild stopt tijdelijk met vrijmibo

Het vrijdagse happy hour bij Wet & Wild stopt. Vanaf deze week hanteert het management van Cabana en Wet & Wild een nieuw evenementenprogrammering. Reden voor de stop is de opening van de gloednieuwe Kontiki Luxury Suites. Deze hotelkamers grenzen aan de strandbar. In het nieuwe concept verschuift de focus van beach party’s tot in de late uurtjes naar een spectaculair, avondvullend programma. Zo worden enkele evenementen tot minder laat in de avond doorgezet. Wet & Wild Friday Nights wordt volgend jaar vervangen door een nieuw concept. De groep zal meer gebruikmaken van elementen die de Caribische ervaring onderstrepen, zoals de zonsondergang, het strand en het uitzicht.

Cabana Wednesday’s, Dance & Dine is nu van 18:00 tot 23:00 (happy hour 19:30-20:30). Wet & Wild Wild Sunday’s is van 17:00 tot 23:00 (happy hour 18:00-19:00). Wet & Wild ‘Friday night’ stopt en zal in 2023 worden vervangen door een nieuw concept.