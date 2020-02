Wetgeving rond deurwaardes nog niet openbaar

De wetgeving rond deurwaarders is nog steeds niet openbaar. De MFK wil weten waarom niet. Sinds de overgang van de Nederlandse Antillen naar Curaçao is deze wet niet meer actief. Een deurwaarder heeft dus geen wet om zich aan te houden en mensen die een zaak aanspannen tegen hun werkzaamheden hebben pech: het Gemeenschappelijk Hof kan deze zaken namelijk niet in behandeling nemen omdat er geen juridisch kader meer is dat de werkzaamheden van deurwaarders reguleert. De wetgeving zou begin dit jaar ingevoerd worden, maar volgens MFK is hier niks van terug te zien.