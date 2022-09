WIB-klanten direct onder MCB

De MCB voert een paar veranderingen door op de Bovenwindse eilanden. Het filiaal van de WIB-bank op Sint Eustatius gaat verder als branche van MCB Bonaire. Deze wijziging is per 1 november. De WIB op Sint Maarten wordt nog vóór het einde van dit jaar een filiaal van MCB Curaçao. Op Saba is er slechts een bankomatiko aanwezig. Sinds 1960 is de WIB een onderdeel van de MCB Groep. De juridische entiteit wordt opgeheven. Wel blijft WIB als merk bestaan. Met deze veranderingen wil de MCB haar bedrijf vereenvoudigen. Klanten op de bovenwindse eilanden zullen nauwelijks verschil merken.

