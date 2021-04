Wie de afgelopen zes maanden covid had, hoeft maar 1 prik

Alleen wie de afgelopen zes maanden al covid19 heeft gehad, hoeft slechts een vaccinatie in plaats van twee. Dat vertelde dokter Jerry Semper vanmiddag tijdens de persconferentie van de overheid. Alleen bij die groep mensen zouden er voldoende antistoffen aanwezig zijn in hun lichaam dat dat vergelijkbaar is met een eerste vaccinatie. Bij wie langer geleden ziek is geweest, is dat nog niet wetenschappelijk vastgesteld.