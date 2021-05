In Groot Santa Martha is een wietplantage opgerold. De politie trof gisteren zo’n 120 planten aan en spullen om wietplanten mee te kweken. De planten stonden in een tuin van een huis. Alles is in beslag genomen. De 35-jarige bewoner van het huis werd gearresteerd. De verdachte zit voorlopig vast.

Foto: Antilliaans Dagblad