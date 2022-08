‘Wildparkeren’ Jan Thiel Beach niet meer toegestaan

Het is een bekend beeld: de rotonde en de stoep bij het strand van Jan Thiel staan op een gemiddelde weekenddag vol met auto’s. Dat is nu afgelopen als het aan de politie ligt. Parkeren langs de weg is daar niet meer toegestaan. Het belemmert ander wegverkeer en levert gevaar op voor voetgangers zeggen ze. Verschillende stoepranden worden geel/zwart geverfd als teken dat je er niet meer mag parkeren. Dit weekend al zal de politie aanwezig zijn om op te treden. Waar je dan je auto moet parkeren voor een Zanzi happy hour als de gewone parking vol staat, is niet duidelijk.