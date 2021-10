Het WIMCO-gebouw in Saliña is verkocht. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Een kapitaalinjectie voor het witgoedbedrijf, dat bijna 2 jaar geleden failliet ging, zat er niet meer in. Volgens de curator waren er meer dan 15 geïnteresseerden. Het verslag van de rechter-commissaris meldt dat gebouw op 15 september voor 3,3 miljoen gulden is verkocht. De koper wordt daarbij niet vermeld.

