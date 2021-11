Vliegtuigmaatschappij Winair gaat vanaf 6 december drie keer per week vliegen tussen Bonaire en Sint Maarten, vier keer tussen Aruba en Sint Maarten en dagelijks tussen Curaçao en Sint Maarten. Wie naar Aruba wil vliegen vanuit Curaçao of Bonaire en terug kan dat ook drie of vier keer per week doen. Winair gaat vanaf 6 december ook weer drie keer per dag vliegen naar St. Eustatius en Saba.

