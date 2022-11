Winair koopt eigen toestellen

Winair schaft twee ATR 42 toestellen aan. De luchtvaartmaatschappij gaat daarmee vluchten uitvoeren naar onder andere Aruba, Bonaire en Curaçao. Daarvoor worden nu nog toestellen van Air Antilles gehuurd. De eerste ATR moet in maart volgend jaar worden geleverd, in april gevolgd door het tweede exemplaar. Winair huurde zes jaar lang vliegtuigen bij Air Antilles om naar de ABC-eilanden en de Dominicaanse Republiek te vliegen. Ook voor Antigua, Barbados, Tortola en Saint Lucia zet de Sint Maartense luchtvaartmaatschappij de ATR’s in. De ATR 42 heeft plek voor 42 passagiers. Nu wordt voornamelijk met de DHC-6 Twin Otter gevlogen. Deze heeft plek voor 19 reizigers.

