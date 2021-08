WinAir krijgt voorlopig geen financiële steun uit Nederland

Luchtvaartmaatschappij WinAir krijgt voorlopig geen kapitaalinjectie uit Nederland om de coronapandemie door te komen. Dat zei minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in antwoord op Kamervragen. De situatie bij WinAir is volgens de Nederlandse regering in principe een lokale aangelegenheid dat door de overheid van Sint Maarten moet worden opgelost. Volgens WinAir is financiële steun uit Nederland noodzakelijk om de situatie bij WinAir te normaliseren.