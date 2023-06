Winair vliegt weer van Sint Maarten naar Curaçao en Bonaire

Vanaf 6 juli gaat Winair weer vliegen van Sint Maarten naar Curacao en Bonaire. Dat meldt de website luchtvaartnieuws.nl. Het gaat in eerste instantie om twee vluchten per week, op donderdag en zondag, van Sint Maarten naar Curacao en Bonaire. Er wordt gevlogen met een vliegtuig van het type ATR 42, daarin is plaats voor 48 passagiers. In het verleden werd ook al naar beide bestemmingen gevlogen, maar door de gevolgen van de coronacrisis werden de vluchten stopgezet. Winair vliegt al vanuit Sint Maarten op Saba, Sint Eustatius en Aruba.

