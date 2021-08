Winair ziet inkomsten met 60% dalen

Luchtvaartmaatschappij Winair op Sint Maarten heeft haar inkomsten met zeker 60% zien dalen in het jaar 2020. Zo blijkt uit de jaarrekening van 2020. Winair boekte in 2020 16 miljoen dollar in 2020 vergeleken met bijna 41 miljoen in 2019. Ook zag Winair het aantal passagier dalen. Dat ging van ongeveer 323.000 in 2019 naar bijna 93.000 in 2020. Ook het aantal vluchten kende een daling van ongeveer 28.000 naar iets minder dan 9500.

Tagged as daling inkomsten jaarrekening winair