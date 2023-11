Shamiro Anita van pakketbezorgdienst Marketsz is de winnaar van de Creative Young Entrepreneurs Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door JCI Dutch Caribbean. Anita vertegenwoordigt het eiland in de finale. Deze wordt gehouden tijdens het internationale JCI congres in Zwitserland. De winnaar ontvangt 10.000 dollar cash en een jaar lang business coaching.