Maduro & Curiel’s Bank heeft over 2019 een nettowinst voor belasting gerealiseerd van 173 miljoen gulden. Na afrekening van de winstbelasting bedraagt het nettoresultaat 147,5 miljoen gulden. In 2018 was dat nog 194 miljoen gulden. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. De bank is trots op de vorig jaar bereikte resultaten. Maar benadrukt dat de wereld er in 2020 door de coronacrisis toaal anders uitziet.