Winst voor MCB-groep

De MCB-groep heeft in 2021 bijna 113 miljoen gulden winst gemaakt. Dat is meer dan in het jaar daarvoor. In 2020 was er sprake van een winst van ruim 83 miljoen gulden. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de groep vandaag heeft gepubliceerd. De bank draagt bijna 23 miljoen gulden bij aan de staatskas. Het eigen vermogen van de groep bedraagt voor het eerst in het 105-jarig bestaan van de bank meer dan een miljard gulden. De sterke vermogenspositie van de bank komt deels door de verplichting van de centrale bank om geen dividenden uit te keren in 2020 en 2021. De MCB-groep bestaat uit vijftien vennootschappen die actief zijn op de zes eilanden van de Dutch Caribbean, waaronder de MCB bank op Curaçao.

