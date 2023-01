Winthrop Curiel (88) overleden

Winthrop Curiel is overleden. Hij blies op 29 december zijn laatste adem uit. Curiel werd 88 jaar. 22 jaar lang was hij de voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Curiel heeft veel gedaan voor de Curaçaose samenleving. In zijn jongere jaren werkte hij bij de overheid en de universiteit van Curaçao. Hij heeft onder andere de schaakclub van Janwe mede opgericht. Met zijn fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds financierde hij de muziekeducatie van talentvolle jongeren.