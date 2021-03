WK-kwalificatiewedstrijd vervroegd

De aankomende WK-kwalificatiewedstrijd van Curaçao tegen Saint Vincent & de Grenadines op 25 maart is vervroegd. Als gevolg van de coronamaatregelen begint de wedstrijd nu om 18.00 uur in plaats van 20.00 uur. Er zijn tijdens de wedstrijd in het Ergilio Hatostadion geen toeschouwers toegestaan. Drie dagen later speelt Curaçao in Guatamala tegen Cuba. De wedstrijden vinden plaats in het kader van de kwalificatie voor het WK Voetbaltoernooi Qatar in 2022.

Bondscoach van Curaçao Guus Hiddink heeft 24 spelers opgeroepen voor de wedstrijden, aanstaande dinsdag vindt de eerste training plaats van het team op Curaçao.