Wladimir ‘Coco’ Balentien heeft zijn Japanse honkbalcarrière beëindigd. In 2010 tekende Balentien voor het eerst met een team in Tokyo. Hij werd een legende in Japan, maar kreeg de laatste twee seizoenen last van blessures. Sinds 2019 speelt hij voor de Fukuoka Softbank Hawks. Afgelopen zaterdag kondigde hij op sociale media zijn vertrek bij het Japanse honkbal aan. Hij heeft niet bekend gemaakt wat hij gaat doen.