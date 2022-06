Een woning aan de Zapotekenweg is vanmorgen vroeg, rond 3.35 uur, beschoten. Volgens de politie zijn er zeker 22 kogels in de muren terechtgekomen. Ook vond de politie een aantal kogelhulzen op straat. Over het motief van de daders is nog niets bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

