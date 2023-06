Woondeal zorgt voor meer betaalbare woningen op Bonaire

Tot en met 2030 komen er ruim tweeduizend betaalbare woningen op Bonaire. Dat is vastgelegd in de woondeal die gisteren is getekend. Het bestuurscollege op Bonaire en de Nederlandse minister voor Volkshuisvesting hebben hun handtekening onder de woondeal gezet. Minister Hugo de Jonge maakt 10 miljoen euro beschikbaar voor de eerste tranche van de woondeal. Vanaf 2025 wordt de bouw van de eerste 600 woningen mogelijk, inclusief infrastructuur. De bouw bestaat uit sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De bouw van woningen is hard nodig. Het tekort aan betaalbare woningen op Bonaire is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ook is de prijs van bouwmateriaal gestegen en is capaciteit schaars. Vooral mensen met een lager- en middeninkomen vinden moeilijk een betaalbare woning.