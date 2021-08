Xandra van Hutten volgt Egon Sybrandy op bij CRA

Xandra van Hutten wordt de vervangster van Egon Sybrandy bij de Curaçao Restaurant Association (CRA). Zo maakt de organisatie bekend. Sybrandy werkt sinds 1 juli 2020 als business director van de Curaçao Restaurant Association, maar kiest nu voor een andere uitdaging. De CRA is op zoek gegaan naar een sterke kandidaat en gaat door te gaan met Xandra van Hutten als Business Development Manager. Xandra is een bekende op Curaçao en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de horeca, waar ze begon als gastvrouw. Daarna ontwikkelde zij zich verder tot General Manager van een hotel op het eiland. Daarnaast is Xandra vaak betrokken bij de organisatie van verschillende grote evenementen.