Xavier Prens is sinds deze week de nieuwe secretaris-generaal voor het ministerie van Economische Ontwikkeling. Dat heeft het ministerie bekend gemaakt in een persbericht. Prens was eerder onder meer Gevolmachtigde minister van Curaçao in Washington. Volgens het persbericht is hij de juiste persoon om met het ministerie te werken aan de groei van de economie van Curaçao.