Young professionals bestieren Curaçao Pride

Een groep young professionals heeft zich verenigd in de Curaçao Pride Foundation. De stichting zet zich in om de acceptatie, inclusie en gelijkheid van de lhbti-gemeenschap op het eiland te bevorderen. Dat doet de stichting onder andere via de Pride die dit jaar van 1 tot en met 15 oktober plaatsvindt. Het hoogtepunt is de ‘Pride Walk’ op 12 oktober. Het thema is ‘Live in Color’. Dit betekent jezelf zijn en erkend worden voor wie je bent. Het bestuur bestaat uit voorzitter Charlysen Jansen, Roushaira Alexander, Jordan Constancia, Timothy Martina en Francis O’Connor.

www.curacaopride.org