Zaak Clean Air Everywhere voor de rechter

Gisteren diende het kort geding dat Clean Air Everywhere aanspande tegen de regering. De stichting wil dat de nieuwe beheerder van de raffinaderij zich aan de internationale milieunormen gaat houden. De stichting en 41 inwoners hebben geen vertrouwen in de regeling die de regering nu hanteert. Ze zijn bang dat er meer schadelijke stoffen wordt uitgestoot dan internationaal is toegestaan. Clean Air Everywhere is niet tegen de opening van de raffinaderij. Wel vindt de stichting dat de raffinaderij moet draaien binnen de vastgestelde normen.