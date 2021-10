Zaak Zonnebloem gestart door aangiften ontslagen ex-werknemers

De zaak Zonnebloem is gestart door de aangifte van twee ontslagen ex-werknemers. Zo schrijft de Èxtra. In deze omvangrijke rechtszaak stonden voormalig directieleden van Stichting Wit Gele Kruis terecht voor onder andere omkoping en froude. Eén van de ex-werknemers, de oude directiesecretaresse, heeft in 2017 aangifte gedaan van froude die in 2015 zou zijn gepleegd met jaarverslagen. Ze was eerder ontslagen wegens een hoog aantal ziekmeldingen en het weigeren van een andere “minder zware” functie. De andere ex-werknemer werkte als administratief medewerker bij de organisatie. De man heeft tegenover de autoriteiten verklaard dat hem 25 duizend gulden was aangeboden om met de administratie te sjoemelen. Hij is naar eigen zeggen ontslagen omdat hij te slim was om in de trucjes van de toenmalige directie te trappen. Volgens de beklaagden is hij echter ontslagen omdat hij niet op zijn afspraken verscheen en vaak heeft gelogen over zijn werkzaamheden. De directieleden zijn ondertussen door het gerecht vrijgesproken en overwegen gerechtelijk stappen tegen de ex-werknemers.

Meer over aangifte froudezaak WGK Zonnebloem