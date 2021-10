Zakenman Steven Blanca veroordeeld

De spoorloze ondernemer Steven Blanca heeft een eerste veroordeling aan zijn broek hangen. Hij moet incassobureau ACCS zo’n 33 duizend gulden betalen, plus rente, incasso- en proceskosten. De afgelopen maanden kwam Blanca meermaals negatief in het nieuws. Zo betaalde hij zijn personeel niet uit bij Hector Suites, het hotel achter het WTC. Ook zou hij niet-afbetaalde auto’s hebben doorverkocht en verstrekte hij kleine leningen tegen woekerrentes met zijn kredietbedrijf BigNet. Verschillende van zijn zaken sloten, waaronder restaurant Namora, vermoedelijk wegens geldproblemen. Volgens het Antilliaans Dagblad is Blanca nog wel op Curaçao ingeschreven maar een aantal maanden geleden vermoedelijk naar Colombia gevlucht.