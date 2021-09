Zamir Ayubi overleden

De bekende Bonairiaanse journalist Zamir Ayubi is zaterdag overleden aan de gevolgen van COVID-19. Zamir lag al een week op de intensive care. De ziekte heeft hem hard geraakt, omdat hij diabeet was, aldus zijn broer op social media. Zamir werd 17 september opgenomen in het Mariadal-ziekenhuis. Hij schreef toen op zijn Facebookpagina te willen zien hoe de ziekte zich ging ontwikkelen. Zijn longen waren aangetast en hij kon daardoor niet meer goed praten. Zamir was 47 jaar.

