Zand uit Aruba komt dit jaar op de maan

Er komt dit jaar een klein beetje zand van Aruba terecht op de maan. Daar heeft NASA-ruimtewetenschapper Edward Cheung voor gezorgd. Dat meldt Caribisch Netwerk. Eind december gaat een doosje met Arubaans zand mee in een raket. De Arubaan is zijn hele carrière bezig met Aruba op de ‘ruimte-kaart’ te krijgen. Dankzij een speciaal programma bij de NASA kunnen astronauten persoonlijke spullen op de maan achterlaten. Edward koos voor haarstrengen van zichzelf en zijn familieleden. Maar ook voor 10 gram strandzand. Daar moest hij wel eerst toestemming voor krijgen van de Arubaanse regering. Normaal gesproken is het verboden om strand weg te halen.