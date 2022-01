Zanzibar door politie gesloten

Zanzibar is dit weekend op last van de politie gesloten. Het was er erg druk bij de beachbar op Jan Thiel. Verschillende personeelsleden hadden ook geen mondkapje op. Toen de politie achter de bar wilde gaan hield de eigenaar ze tegen. Die werd tegen de grond gewerkt en gearresteerd. De bar heeft een boete gekregen en werd per direct gesloten. Inmiddels is Zanzibar weer open.

