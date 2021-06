Zee bij Parasassa gedempt

Een deel van de zee bij het strand van Parassa is gedempt. Volgens het Antilliaans Dagblad heeft tot nu toe geen enkele overheidsinstantie een idee of dit legaal is gebeurd. Wel zouden verschillende ambtenaren aan de krant hebben laten weten dat ze niet zomaar naar buiten mogen treden of verwijzen naar anderen. Het gaat om het gedeelte tegenover het WTC van Carmelo de Stefano, die tevens de beheerder van het strand is sinds 2012. Wel is bekend dat er een bouwvergunning zou zijn afgegeven door het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. VVRP-minister Zita Jesus-Leito heeft ondanks meerdere verzoeken van het AD niet willen reageren op de kwestie.

Beeld: Antilliaans Dagblad