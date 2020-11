‘Zee vervuild na hevige regenbuien’

Volgens Yvette Raveneau van milieu organisatie Amigu di Tera is de zee rond Curaçao door de hevige regenval van de afgelopen periode nog meer vervuild. Dat komt door lekkende riolering en beerputten, zo zegt Raveneau tegen het Antilliaans Dagblad vandaag. Volgens de milieu activiste is het rioolprobleem een groot probleem op het eiland, dat meer aandacht zou moeten krijgen.

Het probleem is volgens de krant weer actueel omdat onlangs bekend werd dat er overtollig water van de waterzuiveringsinstallatie bij Klein Hofje via een poreuze en oude buis geloosd wordt in de Piscaderabaai. Volgens Raveneau is het binnenwater van Piscadera al sterk vervuild omdat in het verleden chemicaliën van de raffinaderij hierin geloosd zijn.

Foto: Caribisch Netwerk