Zeeschildpad met vishaak in cloaca uit zee gered

Een zeeschildpad is deze week gered van de dood. Zwemmers melden aan Sea Turtle Conservation dat een schildpad problemen had. Veldcoördinator Ard Vreugdenhil wist de schildpad uiteindelijk te vangen. De schildpad had een vishaakje ingeslikt dat diep in zijn cloaca was gedraaid. De cloaca van schildpadden is behalve voor de voortplanting, ook belangrijk om van afvalstoffen af te komen en de eitjes af te zetten. Het dier moest naar de dierenarts om geopereerd te worden. Na anderhalf uur wist dierenarts Doest de haak te verwijderen. Na drie dagen wordt de schildpad weer vrijgelaten in het wild.