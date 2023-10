Zege voor Curaçaos vrouwenelftal

Het vrouwenelftal heeft voor de tweede keer op rij gewonnen. Gisteren versloegen de dames het team van Anguilla met 5-2 in het Concacaf kwalificatietoernooi. Kadisha Martina scoorde al in de vijfde minuut. Vervolgens maakte Taisha Hansen het tweede doelpunt. Ook Sadeyah Rosa en Lauryn Richardson schopten de bal in het doel. In de 62e minuut maakte Kadisha Martina haar tweede doelpunt van de avond. 30 november speelt het team zijn tweede wedstrijd tegen Anguilla. Beeld: Extra

