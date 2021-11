Zeldzame bijeenkomst warawara’s op foto vastgelegd

Op sociale media is er veel belangstelling voor een foto met een toch eigenaardig spektakel. Maar liefst 12 warawara’s zijn bij elkaar gezien. Het scenario is niet vaak te zien. De roofvogels leiden doorgaans een solitair bestaan en worden dan ook meestal waargenomen in de omgeving van Bandabou dat een stuk minder bevolkt is dan andere delen van het eiland. De zeldzame foto is gemaakt door Emmely Bouthisma. Op sociale media spreekt men van een conferentie van warawara’s.

