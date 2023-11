Zelfmoordpoging gevangene mislukt

Een gevangene probeerde gisteren zelfmoord te plegen. De 32-jarige man zat in een cel bij Kas di Korte te wachten op zijn vervoer naar de gevangenis. Op camerabeelden zagen de beveiligers hoe hij zijn kleren scheurde en in lussen aan de tralies bevestigde met het doel om zich op te hangen. De man zit sinds augustus vast voor mishandeling van zijn partner. De zaak werd gisteren niet inhoudelijk behandeld. Op 27 december moet hij weer voor de rechter verschijnen.

Alle gevallen van zelfmoord(pogingen) die de politie dit jaar registreerde zijn mannen. Onlangs kreeg het politiekorps een workshop om beter om te kunnen gaan met situaties waarin mannen zelfmoord willen plegen. De workshop is een initiatief van CIBC First Caribbean en Fundashon E Homber. De cursus werd gegeven in het kader van de Internationale Dag van de Man, 19 november. Het thema was ‘Zero Male Suicide’.