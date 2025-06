Zeno Circkens: Overheid moet met goed migratiebeleid komen

Het is essentieel dat de overheid met een migratiebeleid komt om te bepalen wie zij naar Curaçao wil halen. De horecasector wil dienstverlening bieden. Maar dit moet wel gepaard gaan met een goed overheidsbeleid. Zo stelt Tarzeno ‘Zeno’ Circkens, voorzitter van de restaurantvereniging CRA, tegen de EXTRA. Hij benadrukt dat wanneer er werknemers uit het buitenland worden aangetrokken, deze personen ook in de gemeenschap van Curaçao komen wonen. In dit kader geeft Circkens aan dat het belangrijk is dat de overheid aangeeft uit welke landen zij buitenlandse arbeidskrachten denkt te kunnen aantrekken.

Tijdens een persconferentie die de overheid vorige week hield, werd de beslissing aangekondigd om de regeling rondom het moratorium op bepaalde beroepen te versoepelen. Deze versoepeling maakt het makkelijker om buitenlandse werknemers naar Curaçao te halen voor een groter aantal beroepen. De beslissing tot versoepeling komt voort uit de sterke groei van de toeristische sector. Nu de moratoriumregeling is herzien, is het ook goed om met de minister van Justitie om tafel te zitten om het beleid rondom werkvergunningen en verblijfsvergunningen te herzien. Volgens Circkens moet dit proces sneller verlopen.