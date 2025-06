‘Zero Tolerance’ bij begrafenis 15-jarige op Bonaire

In de nacht van 7 op 8 juni werd een 15-jarige inwoner van Bonaire op straat doodgeschoten. Naar aanleiding daarvan zijn op het eiland inmiddels verhoogde veiligheidsmaatregelen genomen, waaronder de mogelijkheid tot preventief fouilleren. Op de dag van de begrafenis van de overleden jongen deze week is het korps politie met verhoogde inzet en zichtbare aanwezigheid actief. Dat is zondag bekend gemaakt. Deze inzet is er volgens de politie op gericht om de rust te bewaren en de veiligheid te waarborgen. Tijdens de begrafenis wordt een zero tolerance-beleid gehanteerd.

Het dragen of gebruiken van vuurwapens, bedreigingen, het uiten van agressie of het vertonen van gewelddadig gedrag richting anderen of de politie worden absoluut niet getolereerd, zo stelt de politie. Ook gevaarlijk rijgedrag, zoals het ‘feveren’ met auto’s of brommers, zal direct worden aangepakt. Elke poging tot ordeverstoring wordt serieus genomen en krijgt onmiddellijk de nodige reactie. “Jonge scholieren verdienen de ruimte om op een veilige en eervolle manier stil te staan bij het verlies van hun vriend en klasgenoot. De gezamenlijke inzet van politie en partners is er dan ook op gericht om dat mogelijk te maken, zonder risico op verstoringen of onrust”, aldus de politie.