Zes horecazaken dicht na controle

Het multidisciplinair team heeft zaterdagavond zes horecagelegenheden gesloten na controle. In totaal werden er zeven restaurants en snèks gecontroleerd. Alleen Bijna Thuis aan de Caracasbaaiweg kwam door de keuring. Dat meldt MEO. Bij Jun Lai Bar Restaurant in Montaña Rey werd een onveilige situatie vastgesteld door de brandweer. Daarnaast constateerden de inspecteurs een onhygiënische situatie. Dat gold ook voor Felis Restaurant op Groot Sint Joris. Daarnaast waren de douanedocumenten niet in orde. Andere restaurants die gesloten werden zijn: Paddy’s Curaçao bij Hanenberg, Don’t Forget Me Bar Restaurant in Koraal Partier en Zhen Mei Bar Restaurant in Santa Rosa.