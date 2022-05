Zes jaar cel voor man die dochter misbruikte

Een man is veroordeeld tot zes jaar cel vanwege ontucht met zijn dochter. De man misbruikte haar drie jaar lang seksueel. Zijn dochter raakte zelfs van hem in verwachting. De zwangerschap werd voortijdig beëindigd. De man gaf zijn minderjarige dochter abortuspillen. Het misbruik begon toen ze dertien was en eindigde drie jaar later. De 50-jarige man moet zijn dochter 50.000 gulden schadevergoeding betalen. De celstraf is fors hoger dan het Openbaar Ministerie geëist heeft. De officier van Justitie ging uit van een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk.

Meer over celstraf ontucht