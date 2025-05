Zes politieke partijen in Suriname willen nieuwe regering vormen

Zes politieke partijen in Suriname willen een nieuwe regering vormen en sluiten daarmee de Vooruitstrevende Hervormingspartij van president Chan Santokhi uit van regeringsdeelname. Jennifer Simons, voorzitter van de Nationale Democratische Partij, wordt door de nieuwe coalitie gepresenteerd als de nieuwe president. Simons is leider van de partij die jarenlang werd geleid door de onlangs overleden omstreden oud-president Desi Bouterse. De zes partijen komen met hun intentieverklaring naar buiten, nog voordat de officiële verkiezingsuitslag bekend is gemaakt.

Vooralsnog heeft het er wel alle schijn van dat de NDP de verkiezingen inderdaad heeft gewonnen. De NDP staat op 18 zetels, op de voet gevolgd door de VHP met 17 zetels. Er zijn 51 zetels te verdelen. De verkiezingen vonden afgelopen zondag plaats, maar nog steeds is het wachten op de uitslag van verschillende stembureaus. Tot de toekomstige coalitie behoren partijen die uit de regering-Santokhi zijn gestapt: de Nationale Partij Suriname en Pertjajah Luhur. Ook de partij van de huidige vicepresident Ronnie Brunswijk, ABOP, heeft zijn handtekening gezet