Zes slachtoffers na botsing op Weg naar Westpunt

Bij een verkeersongeval zijn dinsdagavond zes gewonden gevallen. Het ongeval tussen een gezinsauto en een jeep gebeurde op het kruispunt van de Weg naar Westpunt en Kaminda Monica Kapel- Mattheeuw. De jeep had twee inzittenden en de gezinsauto vier. De bestuurder en passagier van de jeep liepen verwondingen op aan de schouder en het hoofd. De vier inzittenden van de gezinsauto raakten ernstig verwond. De chauffeur zat bovendien vastgeklemd in de wagen. Het reddingsteam moest de automobilist bevrijden. Alle zes verkeersgewonden zijn per ambulance naar het CMC gebracht. Foto: Vigilante