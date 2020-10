Zes ton subsidie voor Aqualectra

Het ministerie van SOAW heeft in de eerste helft van dit jaar 1841 personen geholpen met het betalen van de Aqualectra-rekening. In totaal is er ruim zes ton uitgegeven aan financiële steun voor water en elektriciteit voor mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Alle ontvangers moesten in ruil hiervoor deelnemen aan een bewustwordingsproject voor efficiënt water- en elektriciteitsverbruik. Ook leren de deelnemers over begrotingen maken, prioriteiten stellen en goedkoop inkopen. Zo hoopt minister Hensley Koeiman van SOAW te voorkomen dat deze mensen weer in de schulden terechtkomen.

Op dit moment zijn er 7621 mensen met een onderstandsuitkering op Curaçao, waaronder 2960 mannen en 4661 vrouwen. Op de begroting 2021 is 20 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de onderstandstrekkers. Koeiman licht ook de waarde van het Karchi Social toe, waarbij het geld niet direct op de rekening van onderstandstrekkers wordt gestort: “Er zijn mensen die het geld dan toch besteden aan de kapper of aan drank, dit zijn concrete voorbeelden waarbij het gezin vervolgens geen eten heeft.”