Zestienjarige zwaait met wapen

Een zestienjarige jongen die met een wapen stond te zwaaien is gisteren opgepakt. Dit gebeurde dicht bij een hotel in Otrobanda. Uit politieonderzoek is gebleken dat beveiligingspersoneel van het hotel de jongen wisten te verrassen op het moment dat hij met een vuurwapen in de hand stond. Ter plekke is vervolgens door de politie de jongen aangehouden op verdenking van overtreding van de Wapenwet. Uiteindelijk bleek het om een airsoftwapen te gaan. Dit zijn gas- of veerdrukwapens om 6 millimeter plastic balletjes te verschieten. Deze wapens lijken exact op echte wapens. Het wapen is in beslag genomen. De jongen zit in voorarrest.

