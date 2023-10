Restaurant Zheng aan de Corriweg moest vrijdag zijn deuren sluiten. Het multidisciplinair team voerde een onaangekondigde controle uit. In de keuken troffen ze vliegen op kip en vlees aan. Ook lag er groente op de grond, weliswaar in bakken. Het keukenpersoneel bleek niet gekeurd te zijn door het ministerie van Gezondheid. Verder was het etablissement volgens de inspecteurs vies en rommelig.