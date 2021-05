Ziekenhuis Aruba stuurt laatste coronapatiënt Curaçao naar huis

Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital op Aruba heeft gisteren de laatste coronapatiënt uit Curaçao naar huis gestuurd. Op het hoogtepunt lagen er negen patiënten uit Curaçao en twee uit Bonaire in het ziekenhuis. De eerste patiënten van de andere eilanden kwamen op 3 april aan op Aruba. De patiënten van de andere eilanden lagen allemaal op de intensive care, meldt het ziekenhuis in een verklaring. Volgens het Arubaanse ziekenhuis is er nooit getwijfeld aan het verlenen van hulp. In maart steeg op Bonaire en Curaçao het aantal besmettingen een stuk sneller dan op Aruba.

“Het is een eer om een hand te mogen uitsteken en broederschap te kunnen bieden in onzekere tijden en we hopen dat dit een start is naar meer samenwerkingen tussen de eilanden”, aldus de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.