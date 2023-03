Ziektekostenverzekeringen voor ongedocumenteerde migranten een feit

Tot voor kort konden migranten zonder verblijfspapieren zich niet verzekeren. Door bemiddeling van mensenrechtenorganisatie HRDC is daar een verandering in gekomen. Ongedocumenteerden kunnen bij twee verzekeraars een ziektekostenverzekering afsluiten. Het gaat om Citizens Insurance en CG United. Onverzekerde migranten maken enorme kosten en schulden als ze plotseling ziek worden. Door zich te verzekeren zijn ze geen extra last voor het Curaçaose zorgstelsel.

