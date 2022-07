Zij aan zij opgravingen doen met archeologiestudenten bij ‘Curaçao Cultural Landscape Project’

In de komende maand zullen archeologiestudenten ervaring opdoen met veldwerk op Curaçao. Dat doen ze in het kader van het Curaçao Cultural Landscape Project. Dit project wordt getrokken door stichting NAAM en internationale universiteiten en bedrijven en staat in het teken van het cultuurhistorisch erfgoed van Curaçao. De studenten worden begeleid door buitenlandse en lokale archeologen en deskundigen. Gezamenlijk zullen ze de vondsten analyseren. Ook niet-archeologen zijn uitgenodigd om mee te doen. Geïnteresseerden kunnen drie zondagen meehelpen bij het opgraven en het verzamelen van vondsten. NAAM wil op deze manier meer bewustwording en lokale betrokkenheid creëren.

Publieksprogramma

Geïnteresseerden kunnen meehelpen in het veld op de zondagen 10, 17 en 24 juli van 8:00 tot 11:00 uur. Men kan zich ook aanmelden als vrijwilliger voor vondstverwerking (wassen, sorteren en inpakken). Op zaterdag 30 juli is er een open dag. Dan worden de resultaten gepresenteerd. In augustus zal professor Christina Giovas een workshop archeozoölogie geven. Deze workshop bestaat uit drie zaterdagen (6, 13, 20 augustus van 9:00 tot 15:00 uur) en zal plaats vinden bij Stichting NAAM. De instructietaal is Engels, maar er is ondersteuning aanwezig voor Papiaments- en Nederlandstalige deelnemers. Tenslotte zal in november een online symposium worden gehouden waarin de eerste resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld op een internationaal digitaal platform.