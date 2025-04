Zita Jesus-Leito wordt senior adviseur van MFK-fractie

Het onafhankelijk parlementslid Zita Jesus-Leito wordt één van de senior adviseurs van de MFK-fractie voor de parlementaire periode 2025-2029. Vandaag zal ze verdere gesprekken voeren met de partij om de gemaakte afspraken definitief te maken en haar steun aan de fractie te formaliseren. Dat schrijft de Extra. Twee weken geleden gaf het onafhankelijk parlementslid al tegenover de krant aan dat zij bereid was dat te doen in verband met het belang voor het land. Jesus-leito was jarenlang actief voor de PAR, onder meer als minister, gedeputeerde, Eilandsraadslid en Statenlid, ze stapte vorig jaar uit die partij.

Jesus-Leito is van mening dat nu meer dan ooit het parlement echt moet functioneren als een onafhankelijk orgaan, waarin leden zonder overleg of afstemming met anderen (‘ruggespraak’) het regeringsbeleid controleren en opkomen voor de belangen van het land. Ze is ervan overtuigd dat zij hierin zeker een bijdrage kan leveren, zo stelt ze in de krant. De verkiezingsuitslag heeft uitgewezen dat MFK alleen zal regeren, en binnen dit kader gaf Jesus-Leito aan dat het belangrijk is dat de fractie in het parlement daadwerkelijk dualistisch functioneert, om zo de belangen van het land beter te waarborgen.